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Sercan, Cihangir’le söz kesti

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Sercan, Cihangir’le söz kesti
Doğan Türk Birliği takımının serbest transfer hakkı bulunan oyuncusu Sercan Demirman'ın bugün Cihangir ile yaptığı görüşme sonrasında Mesarya ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Toygar Davulcu’nun ısrarla istediği oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Bu arada güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Mikail Sivri ve Barkın Özaşık ile yapılan ilk görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
 
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