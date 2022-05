Piskobulu: Tesisimizi sezon başına yetiştirmeye çalışıyoruz

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, tesisleşme projesi kapsamında iki antrenman sahası, kulüp binası ve sosyal tesisi sezonun başlangıcına yetiştirmek amacında olduklarını

Süper Lig’in Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, tesisleşme projesinden, genel kurula, takımın geleceğine ve teknik direktör konularında açıklamalarda bulundu.

2013 yılından beri arazi konusunda mücadele ettiklerini ve zorlu süreçten ancak 2019 yılında sonuç aldıklarını belirten Bayar başkan, araya pandemi girmesiyle tesisleşme projesinin ertelendiğini söyledi. Tüm enerjilerini buraya aktardıklarını vurguladı. İki antrenman sahası, kulüp binası ve sosyal tesisi sezonun başlangıcına yetiştirmek amacında olduklarını söyledi.

BAYAR PİSKOBULU: " GENEL KURULDA ADAYIM"

Haziranın ikinci haftası gibi genel kurulun yapılacağını belirten Piskobulu, genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Genel kurul üyelerine, her şeyin yerli yerine oturması için 4 yıla ihtiyaç olduğunu beyan edeceğini vurguladı. Yani önümüzdeki 2 yıldan sonra bir kez daha aday olacağını söyledi.

PİSKOBULU: " HER ZAMANKİ GİBİ BAŞA OYNAYAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

2012 yılında takımı devir aldıklarında büyük borçlar içinde olduğunu belirten Bayar başkan, doğru ekonomik hamleler ile takımı bu girdabın içinden kurtardıklarını belirtti. Takımın ekonomik anlamda şu an sıkıntısı olmadığını da söyledi. Plan, program içinde yollarına devam ettiklerini, her şeyi hesapladıklarını ve bilinçli şekilde ilerlediklerini vurguladı. Takımın bu sezon adına büyük sakatlıklar ile boğuştuğunu, şansızlıkların peşlerini bırakmadığını, buna rağmen kupada final oynamayı başardıklarını ama çok istemelerine rağmen kupayı kazanamadıklarını söyledi.

Kaan Borova'nın ligin ilk devresini kaçırma ihtimali olduğunu, kiralıktan dönen oyuncuların, oynadıkları takımlarda iyi sezon geçirdiklerini ve takımda tutma noktasında olduklarını açık yüreklilik ile beyan etti.

Son günlerde medyada yer alan haberleri hayretle izlediğini belirtti. Lig ve Kupa maçlarının daha yeni bittiğini ve yorucu süreç sonrasında hafta sonu dinlenmeye çalıştıklarını söyledi. Caner hocanın kulübün sembol isimlerinden biri olduğunu, zorluklara her zaman birlikte göğüs gerdiklerini, kendisiyle görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.