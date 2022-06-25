Futbolcular 'Biz yokuz' diyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) bugün gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili futbolcular tepki gösteriyor.

Birçok futbolcu, sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunarak, tepkisini ortaya koyuyor.

Alınan kararlar, Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay'ın ve Yönetim Kurulu'ndaki bazı isimlerin istifasına da neden oldu.

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay istifa kararını şöyle duyurdu:

FUTBOLCULARA NET ÇAĞRI VE BİLGİLENDİRME. (İçerik: istifamız nedeni, yapılması gerekenle ilgili birlik çağrısı ve şimdiye kadar yaşananlar.) Öncelikle 2. dönem için başkan olmamak istediğimden net bir çağrıda bulundum aday çıkmayınca ihale bana kaldı. Ancak yaşananları sizlere şeffaf bir şekilde anlatmak istiyorum. Futbol Federasyonu, devlet mercileri ve başkanının gücünün gölgesi altında olan futbolcu kardeşlerimizin sallamadığı, desteklemediği bir derneğiz. En başta bizler birlik değiliz, ensemizde de ceviz kırmaları müstehaktır.

Gelelim yazdığımın açılımına;

1-Futbol federasyonu bugün futbolcu özlük hakları kararları için KULUPLER BİRLİĞİNİN sunduğu öneriler ile hareket etmiştir. on binlerce futbolcu hakkında alınan kararlar yine bizlerin de fikirleri yok sayılayarak alınmıştır. Aldığınız kararlar doğru veya yanlış, futbol ile ilgili bir karar alınacaksa;bir sandalye de dernek çatısı altında olan bir kişiye veya herhangi bir futbolcuya ayrılmış olsaydı bu kadar rahatsız olmayacaktık. Bu doğrultada bizler dernek olarak zaten aktifiyletliğinin bir anlamı olmayan FUTBOLCULAR DERNEĞİ Mühürümüzü götürüp futbol federasyonuna bırakmayı düşünüyoruz. Sözleşme istedik olmadı, alınan kararlarda söz istedik olmadı, belki vereceğimiz fikir ile Kuluplerimizin de derin nefes alacağı fikirlere sahiptik dedik, kapı nerde göstermediler. bu bağlamda tam bir kopukluk, ÖTEKİLEŞTİRME YAŞIYORUZ madem buyrun paydaşınız artık tam KARŞINIZDA.

2-Devlet mercileri için 3-5 kelime edip sert cümlemi ve fikirlerimi sona bırakayım.. Dernek çatımız olsun, örgütlenelim diye başta şimdi Cumhurbaşkanının sarayına dahi girdik fakat haftalar aylar geçmesine rağmen, hükümetin ve cumhurbaşkanının derneğimize tavrı tam bir hiç olmuş ve anlattığımız, istediğimiz HİÇBİR KONUDA SÖZLERİNDE DURMADILAR.

3- Siz futbolu dostlarım, kendi kişisel çıkarlarınız alev almadıkça birlik olamıyorsunuz. SÖZLEŞME YOKSA SAHAYA ÇIKMAYALIM DESEK 3-5 i geçermiyiz bilmiyorum. şimdi kamuoyu önünde öncelikle istifamı sunuyorum. sebebi ise önce KTFF'dir, sonra futbolcular ve Devlettir. önerim ise futbolcu kardeşlerimin KÖLE oldukları bu sisteme boyun eğmemesi. Futbolcular Derneği Başkan sıfatının sözde olduğunu bu derneğin bütün kramponu olan gençlerin olduğunu ilk gün söyledim. Eğer biz bu sistemde yokuz derseniz. YOKUM ÇAĞRISIYLA ÇOĞALIN. BÜYÜLELİM KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATALIM. İLK ÇAĞRI BENDEN BEN YOKUM!!!!!!!!!...

Futbolcular Derneği

Genel Kurul'da Futbol Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisiyle Serbest Transfer yaşı ve hizmet yılının 1 yıl yükselmesi ve lisansın serbest kalma süresi iki yıldan üç yıla çıkartılması kararı oy birliğiyle alınmıştı.