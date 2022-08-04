Semih Ünaldı’dan şok karar

Aksa Süper Lig ekibi Lefke takımının genç yeteneği ve bu sezon transferin gözdeleri arasında olan Semih Ünaldı başka takımlara transferi ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolu bırakma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Ligib yeni ekibi Miracle Değirmenlik’in yakından ilgilendiği oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Hayatımın bir parçası olan futbola karşı bana bu kararı aldıran hiç bir bireye hakkımı helal etmiyorum” açıklamasını yaptı.

Semih Ünaldı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Beni futboldan soğutan bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim işlerin bukadar yokuşa sürülmesi yerine herkesin menfaati düşünülerek hareket edilsede, biz futbolcularda mağdur kalmasaydık futbol yaşantıma nokta koyduğumu buradan belirtmek isterim hayatımın bir parçası olan futbola karşı bana bu kararı aldıran hiç bir bireye hakkımı helal etmiyorum benim hayatımı ben çizebilirim başkası değil bu hayat benim….”