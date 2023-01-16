banner875
banner885
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
3 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
12 0
 
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
3 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
23 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
22 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
208 0
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
26 0
banner878

Ocak’ta kamp keyifli sona erdi

banner476

banner825
Ocak’ta kamp keyifli sona erdi
AKSA Süper Ligde ilk devreyi play out hattında tamamlayan Türk Ocağı ikinci devreye üst sıralara tırmanma hedefiyle hazırlanıyor. Yeni transferlerin katılımıyla kamp çalışması yapan sarı siyahlılar dün kampı tamamladılar. Pia Bella Otelde kamp yapan Türk Ocağı yağmurlu havaya ve ağırlaşan saha zeminine rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürdü. Takımda sakatlık yaşanmadan kampın sona ermesi başta teknik heyet olmak üzere camiayı mutlu etti.
Teknik direktör Ahmet Dedekorkut ve teknik ekip nezaretinde dün kampın son antrenmanını gerçekleştiren Türk Ocağı takımında yeni transferlerin takıma erken uyum sağladıkları gözden kaçmadı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.