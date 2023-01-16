Ocak’ta kamp keyifli sona erdi

AKSA Süper Ligde ilk devreyi play out hattında tamamlayan Türk Ocağı ikinci devreye üst sıralara tırmanma hedefiyle hazırlanıyor. Yeni transferlerin katılımıyla kamp çalışması yapan sarı siyahlılar dün kampı tamamladılar. Pia Bella Otelde kamp yapan Türk Ocağı yağmurlu havaya ve ağırlaşan saha zeminine rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürdü. Takımda sakatlık yaşanmadan kampın sona ermesi başta teknik heyet olmak üzere camiayı mutlu etti.

Teknik direktör Ahmet Dedekorkut ve teknik ekip nezaretinde dün kampın son antrenmanını gerçekleştiren Türk Ocağı takımında yeni transferlerin takıma erken uyum sağladıkları gözden kaçmadı.



