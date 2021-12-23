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Şanverdi beklemede

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Şanverdi beklemede
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Burak KARABACAK
Yonpaş Dumlupınar’ın, Mesarya maçında sakatlanan futbolcusu Osman Şanverdi sakatlandığı günden bu yana istirahat ediyor.
Yaklaşık 1.5 haftadır dizini düz tutan ve fizyoterapistinverdiği talimatları uygulayan Osman Şanverdi, doktorunun verdiği ağrı kesici iğne ve kas gevşetici ilaçları kullanıyor. Dizindeki ödemden dolayı MR sonucunet çıkmayan Osman Şanverdi, ödem dağıldıktan sonra ikinci MR’ı çektirecek.
MR sonucugöre tedavisine başlayacak olan Osman Şanverdi, ödemin dağılması içinde buz ve kremler kullanıyor.
 
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