Turunç, Avrupa Şampiyonluk Kemerini taktı

Milli Boksör Metin Turunç Avrupa Şampiyonluk Kemerini KKTC’ye getirdi. Demir Yumruk rakibinin PCR testinin pozitif olması nedeniyle maç yapamadı.

Organizasyonu gerçekleştiren federasyonungörevlendirdiği hakemin aldığı karar doğrultusunda müsabaka gerçekleştirilmezken, Avrupa Şampiyonluk Kemeri, Metin Turunç’a teslim edildi. Yetkililer, Şubat ayında ise kemeri koruma maçının olacağını açıkladılar.

Peş peşe aldığı galibiyetler sonrasında kemer maçına çıkma şansı elde eden, Milli Boksör Metin Turunç böylelikle önemli bir başarıya imza atarak tarihe geçmiş oldu.

Milli Boksör Metin Turunç ve antrenörü Dindar Gölçekdün öğlen saatlerinde adaya dönüş yaptılar.

