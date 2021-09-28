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Şampiyonluk adayları alt sıralarda kaldı

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AKSA Süper Ligde ikinci hafta geride kalırken, zirvede yer alan 3 takım puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Yonpaş Dumlupınar’ın liderliğe yükseldiği ligde, Göçmenköy ve Cihangir de ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar

Şampiyonluk adayları alt sıralarda kaldı
AKSA Süper Ligde ikinci hafta geride kalırken, zirvede yer alan 3 takım puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Yonpaş Dumlupınar’ın liderliğe yükseldiği ligde, Göçmenköy ve Cihangir de ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar
 
AKSA Süper Ligde 3 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. 2 maçı ise ev sahipleri kazandı. Haftanın en ilginç mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü, 6 golün de ilk devrede atıldığı maçta 3 – 3 berabere kaldılar
 
AKSA Süper Lig şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği ilk 2 hafta sonunda 1’er puanla 12. ve 13. sıralarda yer alıyorlar
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında 3 gol atan Emre Özsin (MTG) lider olurken, 2 gol atan futbolcular Yasin (M.A.Yeşilova), Hascan (Yenicami), Bekir (Göçmenköy), Toykan (Hamitköy) ve Mishali (Cihangir) onu takip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Küçük Kaymaklı
Küçük Kaymaklı, ligimizin en zor deplasmanlarındanLefke deplasmanından iyi futbol sonrasında galibiyetle dönerek ilk 3 puanını aldı
 
Haftanın Yıldızı: Bekir Yıldız (Göçmenköy)
Göçmenköy ilk 2 haftayı 2 galibiyetle tamamlarken golcüsü Bekir Yıldız, 2 maçta da kritik anlarda attığı gollerle galibiyetlerle büyük katkı koydu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç (Mesarya)
Mesarya, tarihinin ilk Süper Lig galibiyetini alırken, teknik direktör Nazım Aktunç, zorlu Türk Ocağı deplasmanında takımını iyi yöneterek galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Baf Ülkü Yurdu – Yenicami)
Serkan Şimşek, Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami arasında oynanan ve son ana kadar çekişmeli geçen maçı yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti
 
Haftanın Kare Ası
Raif (KK)
Dani (Hamitköy)
Weston (Dumlupınar)
Mishali (Cihangir)
 
Haftanın On Biri
Türkkan (Dumlupınar)
Bahadır (KK)
Rifat (Göçmenköy)
İbrahim (Hamitköy)
Okan (Mesarya)
Ali (Göçmenköy)
Mustafa Ayker (Mesarya)
Ali Öztürk (Cihangir)
Muhammet (KK)
Felix (KK)
Emre Özsin (MTG)
 
 
AKSA Süper Ligde2. Haftanın sonuçları şöyle:
Cihangir – Gönyeli:                           1-0
Göçmenköy – Binatlı:                        2-1
Yonpaş Dumlupınar – Girne H.Evi: 3-0
Türk Ocağı– Mesarya:                       0-2
Hamitköy – Doğan Türk Birliği         0-0
MeritA.Yeşilova – Mağusa Türk G. 3-3
Lefke – Küçük Kaymaklı:                 0-2
Baf Ülkü Yurdu –Yenicami                2-2  
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
Takım O P
1. Yonpaş Dumlupınar TSK 2 6
2. Göçmenköy İYSK 2 6
3. Cihangir GSK 2 6
4. Hamitköy ŞHSK 2 4
5. Küçük Kaymaklı TSK 2 4
6. Mesarya SK 2 3
7. Gönyeli SK 2 3
8. Lefke TSK 2 3
9. Merit Alsancak Yeşilova SK 2 2
10. Yenicami AK 2 2
11. Baf Ülkü Yurdu 2 2
12. Mağusa Türk Gücü 2 1
13. Doğan Türk Birliği 2 1
14. Türk Ocağı Limasol 2 0
15. Binatlı YSK 2 0
16. Girne Halk Evi 2 0
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