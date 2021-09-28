Şampiyonluk adayları alt sıralarda kaldı

AKSA Süper Ligde ikinci hafta geride kalırken, zirvede yer alan 3 takım puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Yonpaş Dumlupınar’ın liderliğe yükseldiği ligde, Göçmenköy ve Cihangir de ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar