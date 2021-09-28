Mormenekşe’de Şentürk dönemi

AKSA Birinci Ligde Evren Bahtıkara ile yollarını ayıran Mormenekşe’de yeni teknik adam belli oldu.

Mormenekşe’de Metin Menekşeli başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın başına Talat Şentürk göreve getirildi. Yonpaş Dumlupınar U20 Takımındaki görevinden ayrılan Talat Şentürk, Mormenekşe ile anlaştı. Mormenekşe’nin dünkü antrenmanına giden Talat Şentürk, antrenmanı izleyip yöneticilerle konuştu.

