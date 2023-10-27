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Şampiyonaya Romanya damgası

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Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Romanya 13 kategoride şampiyon oldu

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Şampiyonaya Romanya damgası
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KKTC Futbol Tenisi Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Tenisi  Şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlanırken ödül töreninde dereceye girenlere de ödülleri yetkililer tarafından verildi.
Gazimağusa’da Mağusa Arena’da 12 ülkeden 140 sporcunun 4 gün boyunca mücadele ettiği şampiyonada Gençler teklerde Romanya Macaristan’ı, Çiftlerde Romanya Danimarka’yı, üçlülerde de Romanya Moldovya’yı yenerek 3 şampiyonluğu da kazandı.
U21 Mix kategorisinde çiftlerde ve üçlülerde Romanya Moldovya’yı yenerek 2 şampiyonluğu da kazandı.
Büyüklerde İkili ve üçlü karışıkta Romanya Moldovya’yı yenerek iki şampiyonluğu da kazandı.
Kadınlar teklerde Romanya Danimarka’yı, büyük erkekler teklerde Romanya Moldovya’yı kadınlar çiftlerde Romanya Danimarka’yı, erkekler çiftlerde ise Romanya Macaristan’ı yenerek şampiyonluğu kazandı.
Erkekler üçlülerde Romanya Moldovya’yı kadınlar üçlülerde de Romanya Danimarka’yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük maçlarında ise Gençler teklilerde Moldovya Danimarkayı, gençler çiftlerde Moldovya Macaristan’ı gençler üçlülerde de Macaristan Danimarkayı yenerek üçüncü oldu.
U21 Mix çiftlerde ve üçlülerde Danimarka Türkiye’yı iki kategoride de yenerek üçüncülüğü elde etti.
Büyükler çiftlerde KKTC Danimarka’yı yenerek üçüncü olurken büyükler üçlülerde Danimarka Türkiye’yi yenerek üçüncü oldu.
Tek Kadınlarda KKTC Moldovya’yı yenerek üçüncü olurken tek erkeklerde Danimarka Macaristan’ı yenerek üçüncü oldu.
Çift kadınlarda ve çift erekeklerde Moldovya, KKTC’yi yenerek üçüncülüklerin sahibi oldu.
Kadınlar üçlülerde KKTC Türkiye’yi yenerek üçüncü olurken üçlü erkeklerde Türkiye Danimarka’yı yenerek üçüncülüğün sahibi oldu.
Müsabaklalar sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
 
 
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