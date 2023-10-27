Sahada karateye 10 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili Disiplin Kurulu’na sevk edilen takım ve futbolcularla ilgili kararlarını açıkladı.

Kararları şöyle duyurdu:

1) 21.10.2023 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Cihangir GSK AKSA Süper Lig müsabakasında, oyuncular arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında bir grup Mağusa Türk Gücü taraftarlarının sahaya girmesi nedeni ile ilgili kulüp KTFF Yönetim Kurulu’nun DS-4/2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak düzenlenen raporlar çerçevesinde değerlendirme yapmış olup, Mağusa Türk Gücü’nün Disiplin Talimatının 52’nci maddesine göre, stadyum ve çevresinin düzen veya disiplinini veya müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğine bulgu yaparız.

Sonuç olarak, Mağusa Türk Gücü’ne, DT 52(1) (A)’nın ihlalinden dolayı, DT 52 (1) (10)’nun verdiği yetki uyarınca 4.000-TL (Dört Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 21.10.2023 tarihinde, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan Lapta TBSK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasının 88. dakikasında, rakip takım futbolcusuna ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç kararı sonrasında rakip takım futbolcusuna hızla koşarak ve havada sekmek suretiyle karın boşluğuna ve bel bölgesine şiddetli bir şekilde vurduğu ve saldırı darp fiilini işlediği gerek raporlardan gerekse yayıncı kuruluş görüntülerinden tespit edilen Lapta TBSK futbolcusu Süleyman Batik’e, DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlallerinden dolayı DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca toplam 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 21.10.2023 tarihinde, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan Lapta TBSK – Baf Ülkü Yurdu AKSA A2. 1.Lig müsabakasında, rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Lapta TBSK 115572 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Gürler’e, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



