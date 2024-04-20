Şampiyon Ozanköy’den kayıpsız döndü:1-2

Birinci Lig şampiyonu Değirmenlik, konuk olduğu Ozanköy’ü uzatmalarda bulduğu golle 2 – 1 mağlup ederek yoluna devam etti

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Abdulkadir Karadağ, Selim Kaynarca

Ozanköy: Kürşat, Doğukan, Ahmet Avcı, Murat Erişik, Murat Beşli, Salih Can (Dk 51 Nedim), Mertkan, Mahmut Can (Dk 69 Ceylan), Ahmet Biçen (Dk 69 Zafer), Ertu, İbrahim.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Barkın (Dk 84 Berdan), Adil, Mustafa Vardi (Dk 72 Erhan), İlyas, Emir (Dk 46 Fırat), Kağan (Dk 67 Ulaş), Hüseyin Deynekli, Kasım, Murat (Dk 46 Hasan Ulukök).

Goller: Dk 44 Hüseyin Deynekli, Dk 90+2 Erhan (Miracle Değirmenlik). Dk 72 Adil kk (Ozanköy).



AKSA Birinci lig 28. Hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Hüseyin Deynekli ve Erhan konuk takımın gollerini kaydeden isimler olurken ev sahibi takımın golü Adil’in kendi kalesine attığı golden geldi.

8.dk: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın Ozanköy ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Kürşat kornere çeldi.

21.dk: Gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Mustafa Vardi’nin ceza alanı dışından topun gelişine vuruşunda az farkla top auta gitti.

44.dk: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik kontra atağında sol kanattan Mustafa Vardi’nin ortasında Hüseyin Deynekli kafa vuruşu ile topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.0-1

59.dk: Sağ kanattan gelişen ev sahibi Ozanköy atağında İbrahim Kunur’un ceza alanı içerisine girip yaptığı ortada müsait durumda Mahmut Can’ın vuruşunda top üstten auta gitti.

71.dk: Ozanköy’ün kalabalık adamla geliştirdiği atakta İbrahim Kunur’un vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

72.dk: Ozanköy’ün bir başka atağında Adil kendi kalesine topu filelere gönderdi.1-1

75.dk: Ozanköy’ün yeni bir atağında Ceylan’ın sert vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

79.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Erhan’ın aldığı pas sonrasında yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

90+2.dk: Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta önünde kalan topu iyi takip eden Erhan takımını yeniden öne geçirdi.1-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.

