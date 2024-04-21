Düellonun galibi çıkmadı

Farklı hedeflerdeki Maraş ile Hamitköy arasındaki maçtan çıkan beraberlik 2 takıma da hedefleri doğrultusunda 2’şer puan kaybettirdi. Hamitköy cephesi maç boyunca kararlarından dolayı hakemlere tepki gösterdi

Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Burak Yiğit, Hasan Baldan

Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Ömer (90.Dk Emre Karaciğer), Serkan, Aras (57.Dk Ender), Alp, Emre Uysal, Yıldıray, Mehmet Ergün, İlhan, Salih Taş (86.Dk Çağrı)

Hamitköy: Mahmut Demirhan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser (79.Dk Altan), Uğur, Serhat, Özgür, İsmail (65.Dk Taner), Cuma, Ersan (72.Dk Sinan)

Goller: 14.DK Yıldıray, 67.Dk İlhan, 72.Dk Salih Taş (Maraş)- 18.Dk Mehmet Ergün (K.K),41.Dk Salih Sakallı, 90.Dk Uğur (Hamitköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 28. Hafta maçında Maraş, Hamitköy’ü konuk etti.

Necip Halil Kartal Stadında oynanan Maraş – Hamitköy maçını Ferhat Tuna yönetti. Maça 2 takım da etkili başladı. Maraş’tan Aras’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Yıldıray gol çevirdi. 1 – 0 Hamitköy golden sonra baskı kurarken, Uğur’un direkten dönen şutunu kendi kalesine gönderen Mehmet Ergün ve Salih Sakallı’nın golleriyle skoru 1 – 2 yaptı.

İkinci devrede rüzgârın durması Maraş’ın leyhine olurken, ev sahibi ekip rakibe büyük baskı kurdu. İlhan ve Salih Taş’ın golleriyle ev sahibi ekip 3 – 2 öne geçti.

Ancak 3 – 2’den sonra baskıyı bırakıp, özellikle kaleci Ramazanla maçı oylamaya başlama ev sahibi ekibe pahalıya mal oldu. Rakibin üzerine gitme şansı yakalayan Hamitköy’ün bir atağında Ender topu çizgiden çıkarırken, uzatmalarda Uğur skoru belirledi. 3 – 3

