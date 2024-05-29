Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Kerem Aktürkoğlu için MLS ve La Liga'dan resmi teklif geldi. Sarı kırmızılıların beklentisi 20 milyon Euro

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Milli futbolcu için İspanya'dan ve Amerika'dan iki ekip resmi teklifte bulundu.

İspanya'dan Real Sociedad 25 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro teklifte bulundu.

MLS'ten ise bir takım 14 milyon euroluk teklif yaptı.

Galatasaray'ın bu transfer için istediği bedel ise 20 milyon euro civarında.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



