Şampiyon Kasım’la Hamitköy’ü geçti

Aksa 1. Lig’de haftalar önce şampiyon olarak Süper Lige yükselen M. Değirmenlik konuk ettiği play-off iddiası olan Hamitköy’ü Kasım’ın golleriyle 2 – 0 mağlup etti

YER: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: İbrahim Katmer, Sertan Alkın, Şahin Coşkun

MİRACLE DEĞİRMENLİK:Hasan Piro, Kağan (DK 90+1 Can), Halil, Adil, Mustafa Vardi (DK 81 Murat Ormancı), İlyas, Semih (DK 90+1 Emir), Hasan Ulukök, Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 60 Fırat).

HAMİTKÖY: Ahmet Demir, Salih Sakallı (DK 89 Kemal Yaşınses), Cuma, Ersan (DK 46 Sinan), Eser (DK 63 Taner Ateş), Hasan Tulum, İsmail, Serhat Deste, Altan, Adem (DK 46 Özgür), Salih Adakan.

GOLLER: DK 54,90 Kasım (Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Ligin 26. haftasında sahasında Hamitköy’ü konuk eden şampiyon Miracle Değirmenlik karşılaşmayı 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Kasım Tağman kaydetti.

11.DK: Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin aşırtma vuruşunda Erhan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

14.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım atağında yerden yapılan ortada ceza alanı içerisinde Erhan’ın sert ve etkili vuruşunu kaleci Ahmet önledi.

19.DK: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Erhan Çınar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

54.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada Kasım kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

56.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında savunma arkasında topla buluşan Erhan Çınar’ın etkili vuruşunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

67.DK: Sol kanattan gelişen konuk Hamitköy atağında ceza alanına giren Serhat Deste’nin vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.

69.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Fırat’ın vuruşunu kaleci Ahmet ayakları ile önledi.

74.DK: Organize gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin etkili vuruşunu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

90.DK: Miracle Değirmenlik etkili atağında Kağan’ın son çizgiden ortasında Kasım topu filelere göndererek skoru tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

