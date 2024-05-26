MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'u 4-2 yenilerek, Süper Lig'e veda eden son takım oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor ie Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo mavili ekip 4-2 kazandı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2

88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

