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Şampiyon farklı bitirdi

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Aksa Süper Lig şampiyonu Değirmenlik, konuk olduğu Maraş'ı 7 - 2 gibi farklı skorla mağlup ederek sezonu farklı galibiyetle kapattı

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Şampiyon farklı bitirdi
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Stat: Dörtyol Necip Kartal Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, İbrahim Katmer.
Unimar Maraş: Tuncay, Emir, Can, Serkan(Emre Karaciğer), Mehmet(Yaşar), Emre, Ender, Arda(Ekrem), İlhan(Aras Uysal), Salih(Aras), Alp.
Miracle Değirmenlik: Hasan, Halil, İlyas, Barkın, Mustafa, Adil, Fırat, Kağan, Semih(Murat), Hüseyin Deynekli(Doğanalp), Erhan(Kasım).
Goller: Dk. 80 Halil Uçar (K.K) ve Dk. 89 Emre Karaciğer(Maraş), Dk. 5, 35 ve 59 Hüseyin Deynekli, Dk. 15 ve 55 Kağan Görneçli, Dk. 31 Halil Uçar, Dk. 83 Kasım Tağman(Değirmenlik).
 
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 30. Haftasında şampiyon Değirmenlik, play-out oynayacak olan U. Maraş ile mücadelesinde galip gelen Değirmenlik oldu.
Maraş’ın cezası nedeniyle Dörtyol Stadı’nda oynanan karşılaşmada Değirmenlik sahadan 7 – 2 galip ayrılarak sezonu farklı galibiyetle kapattı.
Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada Değirmenlik takımı maça hızlı başlayarak 5 ve 35. Dakişkada Hüseyin Deynekli, 15. dakikada Kağan Görneçli ve 31. Dakikada Halil Uçar’ın golleriyle ilk devreyi 4 – 0 önde kapattı.
İkinci devrede de gollerine devam eden Değirmenlik 55. Dakikada Kağan, 59.dakikada Hüseyin ile skoru 6 – 0 yaptı.  80. Dakikada Halil Uçar bu kez kendi kalesine golü atarak skoru 1 – 6 yaptı. 83. Dakikada ise bu kez Kasım Tağman  golünü atarak skoru 1- 7 yaparken Dk. 89’da Emre Karaciğer Değirmenlik  ağlarını havalandırarak maçın skorunu 2 – 7 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Değirmenlik sezonu 79 puanla bitirirken, U. Maraş ise 31 puanla play-out hattının en altında sezonu bitirdi.
 
Foto: Maraş-Değirmenlik
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 30 25 4 1 79 13 66 79
2. Esentepe KKSK 30 14 9 7 41 30 11 51
3. Gönyeli SK 30 16 3 11 67 41 26 51
4. Dem s Cons. Çanakkale TSK 30 14 6 10 55 40 15 48
5. Yalova SK 30 13 9 8 44 39 5 48
6. Binatlı YSK 30 13 7 10 40 39 1 46
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 30 11 13 6 44 33 11 46
8. Hamitköy ŞHSK 30 12 9 9 40 38 2 45
9. Düzkaya KOSK 30 10 8 12 40 44 -4 38
10. Mormenekşe GBSK 30 7 15 8 39 39 0 36
11. Lapta TBSK 30 9 7 14 37 57 -20 34
12. Ozanköy SK 30 7 12 11 42 56 -14 33
13. Geçitkale GSK 30 9 5 16 59 74 -15 32
14. Ünimar Maraş GSK 30 7 10 13 43 57 -14 31
15. Girne Halk Evi 30 5 8 17 26 59 -33 23
16. Baf Ülkü Yurdu 30 3 5 22 25 62 -37 14
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