Şampiyon farklı bitirdi

Aksa Süper Lig şampiyonu Değirmenlik, konuk olduğu Maraş'ı 7 - 2 gibi farklı skorla mağlup ederek sezonu farklı galibiyetle kapattı

Dörtyol Necip Kartal StadıMehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, İbrahim Katmer.Tuncay, Emir, Can, Serkan(Emre Karaciğer), Mehmet(Yaşar), Emre, Ender, Arda(Ekrem), İlhan(Aras Uysal), Salih(Aras), Alp.: Hasan, Halil, İlyas, Barkın, Mustafa, Adil, Fırat, Kağan, Semih(Murat), Hüseyin Deynekli(Doğanalp), Erhan(Kasım).Dk. 80 Halil Uçar (K.K) ve Dk. 89 Emre Karaciğer(Maraş), Dk. 5, 35 ve 59 Hüseyin Deynekli, Dk. 15 ve 55 Kağan Görneçli, Dk. 31 Halil Uçar, Dk. 83 Kasım Tağman(Değirmenlik).İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 30. Haftasında şampiyon Değirmenlik, play-out oynayacak olan U. Maraş ile mücadelesinde galip gelen Değirmenlik oldu.Maraş’ın cezası nedeniyle Dörtyol Stadı’nda oynanan karşılaşmada Değirmenlik sahadan 7 – 2 galip ayrılarak sezonu farklı galibiyetle kapattı.Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada Değirmenlik takımı maça hızlı başlayarak 5 ve 35. Dakişkada Hüseyin Deynekli, 15. dakikada Kağan Görneçli ve 31. Dakikada Halil Uçar’ın golleriyle ilk devreyi 4 – 0 önde kapattı.İkinci devrede de gollerine devam eden Değirmenlik 55. Dakikada Kağan, 59.dakikada Hüseyin ile skoru 6 – 0 yaptı. 80. Dakikada Halil Uçar bu kez kendi kalesine golü atarak skoru 1 – 6 yaptı. 83. Dakikada ise bu kez Kasım Tağman golünü atarak skoru 1- 7 yaparken Dk. 89’da Emre Karaciğer Değirmenlik ağlarını havalandırarak maçın skorunu 2 – 7 olarak belirledi.Bu sonucun ardından Değirmenlik sezonu 79 puanla bitirirken, U. Maraş ise 31 puanla play-out hattının en altında sezonu bitirdi.Foto: Maraş-Değirmenlik