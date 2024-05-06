Karahasan, sahte diplomadan tutuklandı

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında Gazeteci Sefa Karahasan da tutuklandı.
Karahasan'ın aynı zamanda Kıbrıs Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olduğu öğrenildi.
Karahasan'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.
Ayrıca Sefa Karahasan, TRT Kıbrıs Temsilciliği görevine geçen hafta son verilmişti.
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