Şampiyon Dumlupınar

Küçük Kaymaklı ile Dumlupınar arasında oynanan U16 Ligi final maçında 80 dakikalık normal süre 2 - 2 tamamlanırken, penaltı atışlarında rakibini 7 – 6 yenen Tremeşeli H. Dumlupınar şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final maçı sonucunda Tremeşeli Holding Dumlupınar şampiyon oldu.Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Cenk Aras Özfutu’nun yaptığı Küçük Kaymaklı ile Dumlupınar arasında oynanan U16 Ligi final maçında 80 dakikalık normal süre 2 - 2 tamamlandı.Penaltı vuruşlarında Dumlupınar, Küçük Kaymaklı'yı 7 -6 mağlup ederek şampiyon oldu. Dumlupınar kalecisi Ali Mertol, kurtardığı penaltılar ve attığı penaltı golüyle şampiyonluğun mimarı oldu.Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını Federasyon 2. Başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile Asbuzu Ltd. yetkilisi Taşkın Altuntaş’ın ellerinden alan Dumlupınar takımı büyük coşku yaşadı.