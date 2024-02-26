Galatasaray, Kerem’le zirvede

Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor RAMS Park karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin cezasından dolayı forma giyemediği mücadeleyi 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu 11. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 33'te Van de Streek'in golüyle skoru eşitledi.
Maçın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak sarı kırmızlılara 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından üst üste 8. kez kazanan Galatasaray puanını 72'ye yükselterek Fenerbahçe'den zirveyi aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bitexen Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.