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Galatasaray, Kerem’le zirvede

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Galatasaray, Kerem’le zirvede
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Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor RAMS Park karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin cezasından dolayı forma giyemediği mücadeleyi 2-1 kazandı. 
Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu 11. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 33'te Van de Streek'in golüyle skoru eşitledi. 
Maçın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak sarı kırmızlılara 3 puanı getirdi. 
Bu sonucun ardından üst üste 8. kez kazanan Galatasaray puanını 72'ye yükselterek Fenerbahçe'den zirveyi aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bitexen Antalyaspor ise 35 puanda kaldı. 
 
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