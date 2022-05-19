Şampiyon Doğan Türk Birliği yıldızları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde final maçında bu akşam karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı mücadelesinin galibi penaltı atışları sonunda Doğan Türk Birliği yıldızları oldu ve şaampiyonluk kupasını kaldırdı.

