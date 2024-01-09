Sami Yahat, yuvaya döndü

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları yürüten Mormenekşe kadrosunu takviye etti. Mormenekşe, sezon başında BTM Birinci Lig kulüplerinden Mehmetçik’e transfer olan Sami Yahat’ı yeniden kadrosuna kattı.
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