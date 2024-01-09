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Sami Yahat, yuvaya döndü

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Sami Yahat, yuvaya döndü
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Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları yürüten Mormenekşe kadrosunu takviye etti. Mormenekşe, sezon başında BTM Birinci Lig kulüplerinden Mehmetçik’e transfer olan Sami Yahat’ı yeniden kadrosuna kattı.
 
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