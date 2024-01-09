Liseler futbolda finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul Sporları Bölümü tarafından organize edilen Liseler arası futbol karşılaşmalarında yarı final karşılaşmaları dün oynandı.
Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ve Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Bekirpaşa Lisesi (BPL) rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar.
Final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ve üçüncülük karşılaşmaları da Göçmenköy Sentetik Sahası’nda 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.
Yarı finallerde alınan sonuçlar şöyle oldu:
LİSE GENÇ KIZ
LTL 3-0 BPL
LYL 1-0 HSİK
LİSE GENÇ ERKEK
ELL 0-1 NKL
GMTMK 0-1 BPL
ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI (11 OCAK 2024, PERŞEMBE)
Lise Genç Kız Üçüncülük
09.45 Göçmenköy Sentetik Sahası HSİK-BPL
Lise Genç Erkek Üçüncülük
11.15 Göçmenköy Sentetik Sahası ELL-GMTMK
Lise Genç Kız Final
10.00 Lefkoşa Atatürk Stadı LTL-LYL
Lise Genç Erkek Final
11.30 Lefkoşa Atatürk Stadı NKL-BPL
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