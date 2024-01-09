Liseler futbolda finalistler belirlendi

Liseler arası futbol karşılaşmalarında yarı finalleri sonucunda lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi, lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi rakiplerini eleyerek finalist oldular



Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ve Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Bekirpaşa Lisesi (BPL) rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar.

Final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ve üçüncülük karşılaşmaları da Göçmenköy Sentetik Sahası’nda 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.



Yarı finallerde alınan sonuçlar şöyle oldu:

LİSE GENÇ KIZ

LTL 3-0 BPL

LYL 1-0 HSİK

LİSE GENÇ ERKEK

ELL 0-1 NKL

GMTMK 0-1 BPL

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI (11 OCAK 2024, PERŞEMBE)

Lise Genç Kız Üçüncülük

09.45 Göçmenköy Sentetik Sahası HSİK-BPL

Lise Genç Erkek Üçüncülük

11.15 Göçmenköy Sentetik Sahası ELL-GMTMK

Lise Genç Kız Final

10.00 Lefkoşa Atatürk Stadı LTL-LYL

Lise Genç Erkek Final

11.30 Lefkoşa Atatürk Stadı NKL-BPL



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul Sporları Bölümü tarafından organize edilen Liseler arası futbol karşılaşmalarında yarı final karşılaşmaları dün oynandı.Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ve Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Bekirpaşa Lisesi (BPL) rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar.Final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ve üçüncülük karşılaşmaları da Göçmenköy Sentetik Sahası’nda 11 Ocak Perşembe günü oynanacak.LTL 3-0 BPLLYL 1-0 HSİKELL 0-1 NKLGMTMK 0-1 BPL09.45 Göçmenköy Sentetik Sahası HSİK-BPL11.15 Göçmenköy Sentetik Sahası ELL-GMTMK10.00 Lefkoşa Atatürk Stadı LTL-LYL11.30 Lefkoşa Atatürk Stadı NKL-BPL