Salk attı, Şahinler coştu

Temsilcimiz Mustafa Salk’ın formasını giydiği Türkiye misli.com İkinci Lig ekibi Pazarspor, uzun sürelik galibiyet hasretini Mamak FK karşısında bitirdi.
Şahinler lakaplı takım, sahasında karşılaştığı Mamak FK karşısında alınan 6 – 1’lik farklı galibiyet ile lige adeta geri döndü. İlk 11’de sahaya çıkan Mustafa Salk, 29. dakikada kafa şutu golü atıp skoru 3-0 yaptı.
Mustafa Salk 66. dakikada yeriniCeyhun’a bırakırken, Pazarspor aldığı galibiyetle 38 puana yükselip, 12. sırayatırmandı. Pazarspor, 24 Mart Çarşamba günü İstanbul deplasmanında Pendikspor ile karşılaşacak.
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