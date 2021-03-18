Osman, Eskişehir yolunda

Türkiye Bölgesel Amatör Lige transfer olan futbolcular arasına Osman Şanverdi de girdi.

Yenicami'den, Yonpaş Dumlupınar'a transfer olan futbolcu sezonun iptali sonrasında Eskişehir Yunusemrespor ile anlaştı.

Bu sabah Türkiye'ye giden Osman Şanverdi, Eskişehir Yunusemrespor'da Ahmet Hatay ve Rahmi Çelik ile birlikte forma giyecek.