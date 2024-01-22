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Tuzlaspor Mimoza Otel’de kampla hazırlandı

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Tuzlaspor Mimoza Otel’de kampla hazırlandı
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ikinci devreye iddialı hazırlanan Tuzla takımı devre arasını Mimoza Otel’de kamp yaparak geçirdi.
Tuzla Spor Kulübü başkanı Hüseyin Umay, ikinci devre öncesinde açıklamalarda bulundu. Hüseyin Umay’ın açıklamaları şöyle: “Son ana kadar bırakmayacağız. İlk devrede istemediğimiz puan kayıplarımız oldu. Ancak biz pes etmeyeceğiz. Çünkü Tuzla ruhunda bırakmak yoktur. Tuzla ruhunda mücadele vardır. Özelikle yeni transferlerin kamptaki uyumu herkesi sevindirdi. Teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu ve ekibine de sonuna kadar güveniyoruz. Kendileriyle 2 yıllık anlaşmamız olacak. Hedefimiz geleceğin Tuzla Spor’unu kurmaktır” dedi.
 
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