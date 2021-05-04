banner583
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
45 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
268 0
 
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
113 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
30 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
356 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
538 0
banner661
banner570

Salih Uçan ameliyat oldu

banner476

Salih Uçan ameliyat oldu
Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında girdiği ikili mücadelede elmacık kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Önceki gün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.
SEZONU KAPATTI
Kasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun ligin kalan 3 haftasında da forma giymesi beklenmiyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.