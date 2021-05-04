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Bisiklette ilk yarış Burgul anısına olacak

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, uzun süredir gerçekleştiremediği etkinliklerinin ilkini sporumuzun duayen ismi merhum Güner Burgul anısına düzenleyecek

Bisiklette ilk yarış Burgul anısına olacak
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, pandemi süreci nedeniyle uzun süredir gerçekleştiremediği etkinliklerinin ilkini gerçekleştirecek.
Sporumuzun duayen ismi merhum Güner Burgul’un isminin verildiği 2021 BisikletSezonunun ilk yarışı, Güner Burgul anısına düzenlenecek. 1. Güner Burgul Anı Yarışı, Takım Zamana Karşı Yarışı (TTT) 08 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 16:00 Lefkoşa Zefir bölgesinde mor çemberden start alacak.
Yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip takımlar veya Herkes İçin Bisiklet (lisansız) sporcularının oluşturduğu takımlar katılabilecek.
Takımlar en az 4 en fazla 7 sporcudan oluşacaklar.Parkur ise Zefir – Türkeli Altgeçit – Zefir olmak üzere 29 km olarak belirlendi.
 
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