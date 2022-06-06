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Salih Say Miracle Değirmenlik’te devam

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Miracle Değirmenlik takımının tecrübeli oyuncularından Salih Say ile anlaşma sağlandı ve Salih Say önümüzdeki sezonda da takımının formasıyla mücadele edecek

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Salih Say Miracle Değirmenlik’te devam
KTFF Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Miracle Değirmenlik, takıma dışardan yapılan önemli transferlerin yanı sıra iç transferde de önemli adımlar attı.
Miracle Değirmenlik takımının tecrübeli oyuncularından Salih Say ile anlaşma sağlandı ve Salih Say önümüzdeki sezonda da Değirmenlik formasıyla mücadele edecek. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen Salih Say, takımında mutlu olduğunu vurguladı.
 
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