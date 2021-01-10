Sakar’dan, Batuhan’a özel ilgi

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de kaleci antrenörü olarak teknik heyette görev yapan deneyimli kaleci antrenörü Latif Sakar, takımın 2 genç kalecisi Tolga Nergiz ve Batuhan Serbülent ile yakından ilgileniyor.
Tolga Nergiz’in, dostluk maçlarındaki performansı büyük beğeni toplarken, Latif Sakar, 16 yaşındaki genç kaleci Batuhan Serbülent’in de başarılı şekilde yetişmesi için genç kaleciyi yoğun şekilde çalıştırıyor.
Geçtiğimiz sezon playout maçlarında da oynama şansı bulan Batuhan Serbülent ise antrenmanlarda sıkı şekilde çalışırken, takımının oynadığı dostluk maçlarında da süre alarak hocası Latif Sakar’ın öğrettiklerini başarıyla uyguluyor.
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