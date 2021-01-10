Baba – oğul, Hamitköy’de buluştu

Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında Esat Erdoğmuş Stadında oynanan dostluk maçında, Erdoğan Kaba ile İbrahim Kaba, sahada yer aldılar.

Aktif hakemliği bıraktıktan sonra master hakemlik yapmaya başlayan Erdoğan Kaba ile Hamitköy forması giyen oğlu İbrahim Kaba, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta buluştular. Erdoğan Kaba böylelikle oğlu İbrahim Kaba’nın maçını yönetmiş oldu.

