banner583
banner590
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
5 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
296 0
 
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
16 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
24 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
198 0
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
53 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
banner529
banner570

Baba – oğul, Hamitköy’de buluştu

banner476

Baba – oğul, Hamitköy’de buluştu
Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında Esat Erdoğmuş Stadında oynanan dostluk maçında, Erdoğan Kaba ile İbrahim Kaba, sahada yer aldılar.
Aktif hakemliği bıraktıktan sonra master hakemlik yapmaya başlayan Erdoğan Kaba ile Hamitköy forması giyen oğlu İbrahim Kaba, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta buluştular. Erdoğan Kaba böylelikle oğlu İbrahim Kaba’nın maçını yönetmiş oldu.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.