Sakallıoğlu ve Parlak, Yeşilova’da

AKSA Süper Lig'in Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova iki genç futbolcuyu renklerine bağladı.Yeşilova yönetim Doğan Türk Birliği'nin genç oyuncusu Güvenç Sakallıoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.Ligin ilk yarısında sarı lacivertli formayı terleten Sakallıoğlu, forma giydiği maçlarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.FATİH PARLAK YEŞİLOVA’DALigin ilk yarısında Gönyeli'de kiralık oynayan Fatih Parlak, kırmızı beyazlılar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra Merit A. Yeşilova ile anlaşma sağladı.Bu arada M.Değirmenlik alt yapısından yetişen 3. oyuncusunu da kiralık olarak başka takıma göndermiş oldu.