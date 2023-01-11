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Yusuf Kondoz, Doğan’da

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Yusuf Kondoz, Doğan’da
Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği daha önce anlaşmaya vardığı Yusuf Kondoz’u resmen renklerine bağladı.
Geçen sezon Çetinkaya'nın Süper Lig'e çıkmasında başrol oynayan ve sezon başında Güney Kıbrıs'ta futbol hayatını devam ettirme kararı alan Yusuf Kondoz, sarı lacivertli ekibe imza attı.
Genç futbolcu konusunda görüşen Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği takımlarının yöneticileri futbolcunun bonservisli transferi için el sıkıştı.
 
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