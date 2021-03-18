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Sakallı: Tarihe göre programımızı hazırlayacağız

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Ahmet Sakallı, “Tüm oyuncularımız bireysel antrenmanlarına devam ediyorlar. Bizler heyecanla federasyonun açıklayacağı lig planlamasını bekliyoruz. Açıklanacak tarihe göre programımızı hazırlayacağız.” açıklamasını yaptı

Sakallı: Tarihe göre programımızı hazırlayacağız
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, pandemi süreci ve yeni sezon programlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:
“Oyuncularımızla birlikte şu anda beklemedeyiz. Tüm oyuncularımız bireysel antrenmanlarına devam ediyorlar.
Yabancı statüde kullanacağımız Daniel Kalu da pandemi sürecinde ülkede kaldı. Şuanda da kulüp tesislerinde kalıyor.İçimizden biri olan Danibireysel antrenmanlarına devam ediyor.
Bizler heyecanla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun açıklayacağı lig planlamasını bekliyoruz.Açıklanacak tarihe göre de programımızı hazırlayacağız.
Hamitköy olarak pandemi süreci öncesinde oluşturduğumuz kadromuzdaki mevcut oyuncu grubumuzla yolumuza devam etmek istiyoruz.”
 
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