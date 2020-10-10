Sakallı: Resmi açıklamayı beklemekteyiz

Ahmet Sakallı, “Hamitköy olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılacak olan resmi açıklamayı beklemekteyiz.Başkanımız Hasan Sertoğlu, 8 haftalık hazırlık süreci vereceğini açıkladı. Bu süre de bize hazırlanmak için yeterli olacak.” açıkamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı teknik direktörü Ahmet Sakallı, şu an antrenman yapmadıklarını açıkladı.

Ahmet Sakallı, Hamitköy’de son durum ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Hamitköy Spor Kulübü olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılacak olan resmi açıklamayı beklemekteyiz.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanımız Hasan Sertoğlu, 8 haftalık hazırlık süreci vereceğini açıkladı. Bu süre de bize sezona hazırlanmak için yeterli olacaktır.

Futbolcularımız bireysel olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak takım halinde antrenmanları yasaklar konduğu dönemde durdurduk. Resmi açıklama yapılmadan da sahaya inmeyi düşünmüyoruz.

Sonuçta öncelik sağlıktır. Bu nedenle Dünyada uygulanan sağlık prosedürünün benzerinin uygulanması ile de futbolumuzun başlayacağını biliyoruz.”

