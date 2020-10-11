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Yenicami’ye, Kanlı takviyesi

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Yenicami’ye, Kanlı takviyesi
Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami, yeni sezona yönelik hazırlıklarına yeniden başlarken, kadroya da takviyeler de başladı.
Yenicami, bonservisi Doğan Türk Birliği’nde bulunan defans futbolcusu Hasan Kanlı ile anlaştı. Hasan Kanlı takviyesi ile Farouk’tan ve asker olan Yasin’den doğan boşluğu dolduracak olan Yenicami, uzun süre maç oynamayan Hasan’ın eksikliklerini hazırlık döneminde kapatmayı hedefleyecek.
Sakatlığı ve Doğan Türk Birliği ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında futboldan uzak kalan Hasan Kanlı kısa süre içerisinde antrenmanlara başlayacak.
 
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