Sakallı: Puan farkını korumak, açabilirsek de açmak istiyoruz

Hamitköy teknik patronu Ahmet Sakallı, “Binatlı’ya karşı olan puan farkımızı önce korumak, açabilirsek de açmak istiyoruz. Futbolcularımız Binatlı karşısında taraftarlarımıza galibiyet hediye edeceklerdir. Taraftarlarımızı da tribünlerde görmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci devre Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli maçta ise 30 Ocak Pazar günü Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadında Binatlı’yı konuk edecek. Mehmet Sezener’in yöneteceği maç öncesinde Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı şu açıklamaları yaptı:

“Hamitköy olarak ikinci devreye iyi hazırlandık. İkinci devrede toplayacağımız puanlarla sezonu rahat bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.

İkinci devreye bire bir rakibimiz Binatlı ile oynayacağımız maçla başlayacağız. 8 puan önde olduğumuz Binatlı’ya karşı öncelikle hedefimiz puan farkımızı korumak, açabilirsek de açmaktır. Bu tespit doğrultusunda maça çıkacağız.

Futbolcularım maç için çok hırslıdırlar. Yeni transferlerimiz Cenkay, Cemre ve Abdullah da takıma uyumlarını sağladılar. Kaptan Mehmet Çil ve arkadaşlarının Binatlı karşısında taraftarlarımıza galibiyet hediye edeceklerini düşünüyorum.

Hamitköy taraftarlarını da bu maçta tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteğiyle Binatlı’yı ilk devredeki gibi mağlup edip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”



