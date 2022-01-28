Baf ve Binatlı’nın yabancıları döndü

Uzun bir süredir ülkelerinde bulunan Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Osita ve Binatlı futbolcusu İsmaelKone, adaya döndü.

Her iki oyuncu da hafta sonu oynanacak olan maçlarda kadroda yer alacak.

Baf Ülkü Yurdu, 16.haftada Küçük Kaymaklı'yı konuk edecek, Binatlı ise Hamitköy'e konuk olacak.

