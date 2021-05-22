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Sakallı, Akkuyu’ya başarılar diledi

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Ahmet Sakallı, Gençlik Gücü’ne transfer olan takımın yıldızı Hasan Akkuyu’ya başarılar dilerken, “Hamitköy’ün altın çocuğuna başarılar, dilerim.”ifadesini kullandı

Sakallı, Akkuyu’ya başarılar diledi
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı teknik direktörü Ahmet Sakallı, Gençlik Gücü’ne transfer olan takımın yıldızı Hasan Akkuyu’ya başarılar diledi.
Ahmet Sakallı’nın açıklaması şöyle:
“Hasan Akkuyu ile çocukluğundan bu yana çalıştım. Yıllarca iyi çalışarak büyük bir aşama gösterip, önemli bir futbolcu oldu.
Hamitköy takımına da her kategoride başarıyla hizmet verdi. A Takımımızın başarılarında da büyük bir rolü vardır. Kendisi kulübümüze hizmet etmiştir. Artık yeni bir maceraya atıldı.
Ben, bizimle büyüyen ve Hamitköy’ün altın çocuğu olan Hasan’a çıktığı yeni yolda şans ve başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da eminim.”
 
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