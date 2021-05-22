Remziye, Kuzu’ya“EVET” dedi

Gazetemiz spor servisinin başarılı foto muhabiri Gökhan Kuzu, hayatında önemli bir adım atarken, kız arkadaşı Remziye Özlüses ile sözlendi.

Gökhan Kuzu, Lefkoşa Selimiye Meydanında bulunan bir mekanda Remziye Özlüses ile yemek yedikten sonra arkadaşlarının da yardımıyla düzenlediği bir organizasyonla Remziye Özlüses’e evlenme teklifinde bulundu.

“Benimle evlenir misin Şirinem?” yazılı pankartı açıp Remziye’nin önünde diz çökerek evlilik teklifini yapan Gökhan, Remziye’den evet yanıtını aldı. Remziye ise büyük bir mutlulukla Gökhan’ın hediyesi olan yüzüğü mutlulukla parmağına taktı.

Bizler de ailesi olarak Gökhan – Remziye çiftini tebrik ederek, mutluluklar dileriz.

