BTM 2’de ara transfer 10 Haziran’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de ara transfer dönemi 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Kulüpler sezon başı açıklanan kontenjanlar aşılmayacak şekilde transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ara transfer döneminin ardından ligin ikinci devresi 14-15 Haziran 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
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