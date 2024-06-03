banner913
banner932
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
17 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
23 0
 
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
29 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
17 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
95 0
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
38 0
banner1032
banner1038

BTM 2’de ara transfer 10 Haziran’da başlayacak

banner1020

Dıgıturk Kıbrıs BTM 2.lig'de ara transfer 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek

banner974
BTM 2’de ara transfer 10 Haziran’da başlayacak
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de ara transfer dönemi 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Kulüpler sezon başı açıklanan kontenjanlar aşılmayacak şekilde transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ara transfer döneminin ardından ligin ikinci devresi 14-15 Haziran 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.