banner480
banner69
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
6 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
16 0
 
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
24 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
37 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
141 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
7 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
64 0
banner529

SAKA genel kurul gerçekleştirecek

banner476

SAKA genel kurul gerçekleştirecek
Niyazi ERGÜLEN
Tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Sadrazam Kayalar (SAKA) kulübünde belirsizlik yaşanıyor.
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Sadrazam Kayalar’da, BTM İkinci Ligde elde edilen bu başarıya rağmen, yönetim sorunu ortaya çıktı. Yönetimde yaşanan sıkıntılardan dolayı başarılı başkan Hüseyin Çakır başkanlıktan istifa ederek kulübe olağan üstü genel kurul yaptırma kararı aldı. Hüseyin Çakır istifasını Girne Kaymakamlığı’na da bildirdi.
Sadrazam Kayalar olağan üstü genel kurulu 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da Lapta RoseGarden Otelde gerçekleştirilecek.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.