SAKA genel kurul gerçekleştirecek

Niyazi ERGÜLEN

Tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Sadrazam Kayalar (SAKA) kulübünde belirsizlik yaşanıyor.

Tarihinde ilk kez şampiyon olan Sadrazam Kayalar’da, BTM İkinci Ligde elde edilen bu başarıya rağmen, yönetim sorunu ortaya çıktı. Yönetimde yaşanan sıkıntılardan dolayı başarılı başkan Hüseyin Çakır başkanlıktan istifa ederek kulübe olağan üstü genel kurul yaptırma kararı aldı. Hüseyin Çakır istifasını Girne Kaymakamlığı’na da bildirdi.

Sadrazam Kayalar olağan üstü genel kurulu 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da Lapta RoseGarden Otelde gerçekleştirilecek.

