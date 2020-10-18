Palaz dünya evinde

Futbolumuzun başarılı defans futbolcularından, Lapta futbolcusu Yusuf Palaz, dünya evine girdi.
Hayatını nişanlısı Gizlem Bürge ile birleştiren Yusuf Palaz, nikah masasına oturarak resmi imzayı attı. Yusuf Palaz – Gizlem Bürge çiftini bu mutlu günlerinden aileleri ve sevenleri de yalnız bırakmazken, genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
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