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Sahalar bakıma alındı

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Lefkoşa Atatürk Stadı ileHamitköy Esat Erdoğmuş, Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı, Güzelyurt Üner Berkalp, Lefke 16 Ağustos Stadı ve Girne 20 Temmuz Meta Adanır sahaları  ile birlikte bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Sahalar bakıma alındı
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Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok sahada bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Lefkoşa Atatürk Stadı ile vertikat ve bakım-onarım çalışmalarını başlattıklarını aktaran Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, İskele Cumhuriyet Satındaki bakım çalışmalarının ise tamamlandığını söyledi. Hamitköy Esat Erdoğmuş, Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı, Güzelyurt Üner Berkalp, Lefke 16 Ağustos Stadı ve Girne 20 Temmuz Meta Adanır sahaları  ile birlikte bakım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, yeni sezon öncesinde sahaların hazır duruma gelebilmesi için çaba gösterdiklerini belirtirken, çalışmalara katkı koyan daire personeli ve çalışanlara da teşekkür etti.
 
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