Yayaya çarpan sürücü kaçtı

Gazimağusa’da plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen aracın çarptığı yaya yaralandı. Polisin dün ülke genelindeki trafik denetimlerin ise 27 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.10 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde Timisi Kahvesi önlerinde, ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen araç yolun sağından soluna geçen yaya Yasin Ateş’e (E-45) çarparak olay yerinden kaçtı.

Ateş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle müşahede altına alındı. Polisin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi

Öte yandan dün ülke genelinde 2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerden 185’inin süratli, 27’sinin alkollü, 4’ünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

Polis, diğer suçlarla birlikte 377 araç sürücüsünün rapor, 49 aracınsa trafikten men edildiğini bildirdi.

