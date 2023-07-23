banner913
banner932
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
51 0
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
18 0
 
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
22 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
21 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
79 0
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
27 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
62 0
banner964

Yayaya çarpan sürücü kaçtı

banner476

banner825
Yayaya çarpan sürücü kaçtı
Gazimağusa’da plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen aracın çarptığı yaya yaralandı. Polisin dün ülke genelindeki trafik denetimlerin ise 27 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.10 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde Timisi Kahvesi önlerinde, ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen araç  yolun sağından soluna geçen yaya Yasin Ateş’e (E-45) çarparak olay yerinden kaçtı.
Ateş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.  Polisin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi
Öte yandan dün ülke genelinde 2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi.
Rapor edilen sürücülerden 185’inin süratli, 27’sinin alkollü, 4’ünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.
Polis,  diğer suçlarla birlikte 377 araç sürücüsünün rapor, 49 aracınsa trafikten men edildiğini bildirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.