BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor

İktisatbank BTM 1. Lig’de verilen 2 haftalık aranın ardından 2. devre bu hafta sonu iki grupta oynanacak olan toplam 10 maçla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de ikinci devre cumartesi ve Pazar günü iki grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

Pazartesi günü sona eren ara transfer döneminin ardından hafta sonu oynanacak 10. Hafta karşılaşmaları arasında Kırmızı Grup’ta Demirhan – Geçitkale, Yenierenköy – Türkmenköy ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer maçlar 10.30’da başlayacak.



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

19 Şubat 2022 – Cumartesi

10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Geçitkale

20 Şubat 2022 – Pazar

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik

10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Yenierenköy-Türkmenköy

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

19 Şubat 2022 – Cumartesi

10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Doğancı

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü

10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Sadrazam Kayalar

20 Şubat 2022 – Pazar

10.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Karaoğlanoğlu

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tatlısu

