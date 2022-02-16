BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de ikinci devre cumartesi ve Pazar günü iki grupta oynanacak maçlarla başlayacak.
Pazartesi günü sona eren ara transfer döneminin ardından hafta sonu oynanacak 10. Hafta karşılaşmaları arasında Kırmızı Grup’ta Demirhan – Geçitkale, Yenierenköy – Türkmenköy ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer maçlar 10.30’da başlayacak.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
19 Şubat 2022 – Cumartesi
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Geçitkale
20 Şubat 2022 – Pazar
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Yenierenköy-Türkmenköy
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
19 Şubat 2022 – Cumartesi
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Doğancı
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Sadrazam Kayalar
20 Şubat 2022 – Pazar
10.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Karaoğlanoğlu
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tatlısu
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