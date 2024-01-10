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Sacha Boey, Sivas'ta yok

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Sacha Boey, Sivas'ta yok
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Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Fransız futbolcu Sacha Boey, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son idmanda dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Sacha Boey'in tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediği bildirildi.
Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda Boey dışında sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Sivas'ta görev yapamayacak.
EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 16.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
 
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