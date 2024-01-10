Timo Werner Tottenham'da

Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu

Premier Lig ekiplerindenTottenham Kulübü, 27 yaşındaki Alman futbolcu Werner'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Werner, Stuttgart ve Leipzig'de oynadıktan sonra 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de bekleneni veremeyen Werner, 2022'de Leipzig'e dönmüştü. Alman futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

