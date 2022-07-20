Sabri yuvaya döndü

Niyazi ERGÜLEN
Aksa 1. Lig’in batı bölgesi ekiplerinden Binatlı eski futbolcusu Sabri Selden’i yuvaya döndürdü.
Binatlı’da yetişen ve bir çok kulüpte forma giyen Sabri Selden en son B. Bağcıl’da futbol oynuyordu.
Binatlı yönetici Kamil Özinal yaptığı açıklamada, Sabri ile Binatlı yönetiminin anlaştığını ve Sabri’nin antrenmana çıktığını belirterek, Binatlı ile B Bağcıl arasında ise görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Sabri, B Bağcıl’ın izin vermesiyle Binatlı’da antrenmanlara çıktı.
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