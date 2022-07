Uzun Yıllar Boyunca Lanetli Olduğu Düşünülen 6 Kitap

Lanetli yerler ve lanetli telefon numaraları gibi yeni moda şeyler olmadan önce, insanlar sadece eski lanetli kitaplarla yetinmek zorundaydı. Bu kitaplar genellikle büyü kitapları ve büyülü metinler idi. Ayrıca pek çok lanet hikayesi romanlara, ansiklopedilere, tarih yazılarına ve hatta şiir koleksiyonlarına da eklendi. Sizler için tarihteki en eski ve ünlü lanetli kitapları bir araya getirdik.

İşte lanetli kitaplar.

1. Codex Gigas

Lanetleme gücü yalnızca bir kitabın boyutuyla ilgili olsaydı, Codex Gigas, yani Şeytanın İncili, muhtemelen şimdiye kadar yazılmış en tehlikeli kitap olurdu. 75 kg ağırlığında ve yaklaşık bir metre yüksekliğinde olan 800 yıllık kitabın, dünyanın en büyük hayatta kalan Orta Çağ el yazması olduğu düşünülüyor. El yazmasının kesin kökenleri zamanla kayboldu, ancak tarihçiler 1204 ile 1230 yılları arasında Bohemya Krallığı’nda yazıldığına inanıyorlar. İsveç Ulusal Kütüphanesi’ne göre, kitap İmparator II. Rudolf özel kitap koleksiyonuna eklemeden önce en az üç farklı manastıra aitti. 1648 yılında Otuz Yıl Savaşları sırasında İsveç ordusu tarafından üzerinde hak iddia edilmiş ve Stockholm’e götürülmüştür. 1768’den beri İsveç Ulusal Kütüphanesi’nde yer almaktadır.

Bilim insanları, lanetli kitaplar arasında bulunan Codex Gigas’ın tek bir kopyacının işi olduğuna inanıyorlar. Tamamen Latince yazılmış olan kitap, Çek ve Yahudi tarih metinleriyle birlikte hem Eski hem de Yeni Ahit’i içerir. Diğer konuların yanı sıra kitabın içinde geometri, yasal konular ve eğlence hakkında bilgiler içeren bir ansiklopedi, tıbbi incelemeler, yüzlerce ölüm ilanı, birkaç büyü ve bir takvim bulunmaktadır.

Kitabın uğursuz itibarı, sayfalarında yer alan şeytanın tam renkli bir portresinden ve görüntünün oraya nasıl geldiğine dair bir efsaneden kaynaklanıyor. Folklora göre kitap, yeminini bozan ve manastırda diri diri duvarların içine kapatılmaya mahkum edilen bir keşişin eseridir. Keşiş kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar. Tek bir gecede dünyanın tüm bilgisini içeren bir kitap yazabilseydi, hayatı bağışlanacaktı. Görevin imkansız olduğunu anlayınca, keşiş ruhunu şeytana sattı, şeytan kitabı bitirmesine yardım etti ve kitabı kendi portresiyle imzaladı.

2. Soyga Kitabı

Aldaraia sive Soyga vocor olarak da bilinen Soyga Kitabı, en az 1500’lere tarihlenen bir metindir. Kitabın ünlü bir 16. yüzyıl bilgesi olan John Dee’ye ait olduğu biliniyor. Dee ayrıca özellikle meleklerle iletişim kurmakla ilgilenen bir okültistti. Soyga Kitabı onun için karşı konulmaz olmalıydı. Kitap, sihirli büyüler, demonoloji ve astroloji hakkındaki yazıların yanı sıra meleklerin isimlerini ve soy kütüklerini içeriyor.

Ayrıca kitapta yüzyıllardır çözülmemiş 36 şifreli tablo da bulunuyor. Dee, meleklerin seslerini kanalize edebileceğine ikna eden kristal gözlemci Edward Kelley’nin yardımıyla şifrelerini kırmaya çalıştı. Sky History’ye göre, Dee meleklerle konuşmak için çok hevesliydi. Kelley ona meleklerin iki adamın göksel iletişim kurabilmeleri için bir geceliğine eşlerini değiştirmelerini istediğini söylediğinde Dee bunu kabul etti. Dokuz ay sonra Theodore Dee doğdu. Kelley’i arabulucu olarak kullanan Dee, baş melek Uriel’i aradı ve ona Soyga Kitabı’nın gerçek anlaşma olup olmadığını sordu. Kelley aracılığıyla konuşan Uriel, ona öyle olduğuna dair güvence verdi, ancak ona tabloları çevirmeye yalnızca baş melek Mikail’in yetkisi olduğunu söyledi.

Bu değiş tokuş, Soyga Kitabı’nın lanetli bir kitap veya bazen bilindiği gibi “Öldüren Kitap” olarak ün kazanmasının kaynağı olabilir. Bir noktada Dee, Uriel’e şifreli metni okursa iki buçuk yıl içinde öleceğinin söylendiğini ifade etmişti. Uriel, Dee’ye 100 yıldan fazla yaşayacağına dair güvence verdi.

3. Büyücü Abramelin’in Kutsal Maji Kitabı

Lanetli kitaplar arasında bulunan Abramelin Kitabı ya da daha resmi olarak Büyücü Abramelin’in Kutsal Maji Kitabı, 14. veya 15. yüzyıla kadar uzanan bir Yahudi büyü metnidir. Abramelin’in en önemli parçası, büyücünün “Kutsal Koruyucu Meleği” ile iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan ayrıntılı ve çok aylı bir ritüeldir. Kitap, büyücünün “melek ile mutlu bir yakınlığa kilitlendiği” üç günlük bir dönemden sonra olanlara odaklanıyor. Balayı sona erdiğinde, büyücü cehennem bölgelerini fethetmelidir. Güya melek tüm bu fetihlerde sihirbaza koçluk yapmak için orada olacaktır. Tarihçilere göre, Abremelin’in lanetli bir kitap olarak ünü, “dünyanın kötü ruhlarını” yenmek için talimatlar içermesinden kaynaklanıyor olabilir.

4. The Orphan’s Story

Lanetli kitaplar arasında bulunan Historia del Huérfano veya The Orphan’s Story, Martín de León y Cárdenas adlı İspanyol bir keşiş tarafından 1608 ile 1615 yılları arasında yazılmış bir romandır. Martín de León, romanı ilk olarak 1621’de Andrés de León takma adıyla yayınlamayı planlıyordu, ancak bu asla olmadı. The Guardian’a göre, Roma Katolik Kilisesi’ndeki konumuna zarar vereceğinden korktuğu için yetkililerin kitabı yayından kaldırdığı iddia ediliyor.

Kitabın uzun süredir kayıp olduğu düşünülüyordu, ancak 1965’te bir İspanyol bilim insanı, Hispanic Society of America’nın New York arşivlerinde hayatta kalan tek kopyasını buldu. Yayınlamak için birkaç girişimde bulunuldu, ancak hiçbiri işe yaramadı ve The Orphan’s Story’nin lanetli olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Proje sonunda, el yazmasını yayına hazırlamak için iki yıl harcayan Belinda Palacios adlı Perulu bir filologa ulaştı. Kitabı düzenlemek için imza attıktan kısa bir süre sonra uyarılar başladı.

Palacios, 2018’de The Guardian’a verdiği demeçte, “Üzerinde çalışmaya başladığımda, birçok insan bana kitabın lanetli olduğunu ve üzerinde çalışmaya başlayanların öldüğünü söyledi” dedi. Aynı yıl The Telegraph ile yaptığı röportajda daha spesifik konuştu: “Biraz zaman aldı çünkü üzerinde çalışan insanlar öldü. Biri garip bir hastalıktan, biri trafik kazasında ve diğeri ise başka bir nedenden ötürü hayatını kaybetti.” Endless Thread podcast’ine göre, kayıplar arasında 1970 yılında ölen Antonio Rodríguez-Moñino adlı bir İspanyol bilim insanı ve William C. Bryant adlı bir İspanyolca profesörü yer alıyor. Yazıldıktan 400 yıl sonra 2017’de The Orphan’s Story nihayet yayınlandı.

5. Grand Grimoire

İngiliz okültist ve bilgin Arthur Edward Waite, 1898 tarihli The Book of Black Magic and Pacts adlı metninde Grand Grimoire’ı “kara büyünün dört özel ve gizlenmemiş el kitabı” olarak tanımlar. Kitap, şeytanın sağ kolu Lucifugé Rofocale’i çağırmak için ayrıntılı talimatlar içeriyor. Tarihçi Owen Davies’e göre, Büyük Grimoire 1702’ye tarihleniyor, ancak daha büyük olasılıkla ilk çıkışını 1750 civarında yaptı.

Kitabın tehlikeli veya lanetli bir kitap olarak ünlenmesine neden olan şey içeriğinden çok kitabın popülerliğidir. Fransa’da, Grand Grimoire, 19. yüzyılda kitapçılarda yaygın olarak dağıtılan ve satılan birkaç büyü kitaplarından biriydi. Davies, kilise yetkililerinin kitapların otoritelerini tehdit etmesinden korktuklarını ve onları kötülemek için başarılı bir kampanya başlattıklarını öne sürüyor. İnsanlar Grand Grimoire gibi kitapları uğursuz olarak görmeye başladılar ve basit bir kopya satın almanın bile tehlikeli olduğu düşündüler.

6. Written in Blood

Lanetli kitaplar arasında bulunan Written in Blood, Haiti’nin siyasi kargaşasında yıllarını geçiren Robert ve Nancy Heinl’in eseridir. Kitap 1978’de yayınlandığında, Robert Heinl, Haiti hükümetine savunma danışmanı olarak hizmet vermiş emekli bir deniz piyadeleri albayıydı. O ve Londra doğumlu bir gazeteci olan karısı, 1963’te Amerika Birleşik Devletleri ile François “Papa Doc” hükümeti arasındaki ilişkiler bozulduğu için diğer Amerikalılar gibi ülkeden kovulduklarında birkaç yıldır Haiti’de yaşıyorlardı.

The Washington Post’a göre, Nancy Heinl voodoo inançlarına o kadar daldı ki, Duvalier onun mistik güçlere sahip bir rahibe olduğuna ikna oldu. Duvalier, Heinls’in kitabının yayınlanmasından yedi yıl önce 1971’de öldü. Ancak Vikas Khatri’nin 2007 tarihli Curses & Jinxes adlı kitabına göre, Duvalier’in dul eşi Simone, Written in Blood’ın merhum lideri övmeyen tasvirine gücenmiş ve kitaba bir voodoo laneti yerleştirmiş.

Washington Post, el yazmasının bir şekilde matbaalarda kaybolduğunu, ardından yayıncıya geri gönderilirken çalındığını söylüyor. Kitap cilt için gönderildiğinde katlama makinesi arızalandı. Lanet görünüşe göre kitabın tanıtım kampanyasını da kapsadı. Robert bir konuşma yaparken altında bir sahne çöktüğünde yaralandı ve birkaç gün sonra çift, Embassy Row evinin yakınında yürürken bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Mayıs 1979’da, Heinl ailesi Fransız Batı Hint Adaları’nda tatil yaparken (Written in Blood’ın yayınlanmasından sadece aylar sonra) Robert Heinl aniden kalp krizinden öldü.